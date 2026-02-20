Світоліна дотиснула Гофф у 3-годинному трилері та вийшла до фіналу «тисячника» у Дубаї
Українка у трьох сетах переграла четверту ракетку світу
близько 6 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 9) у півфіналі турніру серії WTA1000 у Дубаї перемогла четверту ракетку світу Коко Гофф 6:4, 6:7 (13), 6:4.
За 3 години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-понітів з одинадцяти та двічі помилилася при подачі. Американка зробила 2 ейси, 4 брейки та 12 «подвійних». Це була п’ята зустріч тенісисток – Світоліна перемогла втретє.
У фіналі змагань Еліна зіграє з п’ятим номером світового рейтингу Джессіку Пегулу.
