Пегула – про перемогу на шляху до матчу з Костюк: «Мені трохи пощастило»
Джессіка назвала зустріч з Радукану божевільною
близько 12 годин тому
Фото: j48tennis.net
Джессіка Пегула прокоментувала перемогу у третьому колі турніру WTA1000 у Пекіні над Еммою Радукану. Слова американки наводить btu.org.ua:
Це був божевільний матч. Він був дуже напруженим. Але я змогла відігратися на тай-брейку і просто хотіла продовжувати тиснути. Коли вона зробила подвійну помилку (лідируючи 5-4), я зрозуміла, що все ще в грі.
Все було на волосині, все було дуже, дуже близько. І, чесно кажучи, я думаю, що мені трохи пощастило з цими двома віннерсами з бекхенду (обидва на матчболах). Але я просто намагалася боротися так довго, як могла.
Нагадаємо, що у 1/8 фіналу змагань Пегула зіграє з Мартою Костюк (WTA, 28).