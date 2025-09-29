Джессіка Пегула прокоментувала перемогу у третьому колі турніру WTA1000 у Пекіні над Еммою Радукану. Слова американки наводить btu.org.ua:

Це був божевільний матч. Він був дуже напруженим. Але я змогла відігратися на тай-брейку і просто хотіла продовжувати тиснути. Коли вона зробила подвійну помилку (лідируючи 5-4), я зрозуміла, що все ще в грі.

Все було на волосині, все було дуже, дуже близько. І, чесно кажучи, я думаю, що мені трохи пощастило з цими двома віннерсами з бекхенду (обидва на матчболах). Але я просто намагалася боротися так довго, як могла.