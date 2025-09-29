Костюк залишила білоруску Саснович за бортом «тисячника» у Пекіні
Марта за два сети розібралася із суперницей
близько 11 годин тому
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграла матч в рамках третього раунда турніру WTA 1000 у Пекіні.
Костюк з рахунком 6:4, 6:2 перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Олександру Саснович (№130 WTA).
Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За цей час Марта 4 рази подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, використала 3/3 брейкпойнтів, відігравши всі одинадцять, що мала суперниця.
Марта лідирує в особистих зустрічах проти Саснович з рахунком 2:0.
У другому колі українка перемогла кваліфаєрку Еллу Зайдель (№95 WTA) з Німеччини – 6:1, 6:1. Саснович обіграла японку Наомі Осаку (№14 WTA) – 1:6, 6:4, 6:2.
У наступному колі «тисячника» Марта зіграє проти переможниці пари Емма Радукану – Джессіка Пегула.