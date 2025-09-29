Костюк зіграє з сьомою ракеткою світу у 1/8 фіналу турніру у Пекіні
Пегула провела затяжний матч з Радукану у третьому колі змагань
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Джессіка Пегула (WTA, 7) у третьому колі турніру серії WTA1000 у китайському Пекіні обіграла Емму Радукану (WTA, 32) 3:6, 7:6 (9), 6:0.
За майже 2 з половиною години на корті американка 5 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з дванадцяти та двічі помилилася при подачі. Британка зробила 5 ейсів, 3 брейки та 4 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісисток – Джессіка перемогла втретє.
У 1/8 фіналу змагань Пегула зіграє з Мартою Костюк (WTA, 28).
