Костюк обіграла Зайдель у другому колі «тисячника» у Пекіні
Марта віддала суперниці лише два гейми
близько 22 годин тому
Марта Костюк / Фото - CNN
У суботу, 27 вересня, українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні.
У другому колі українка з рахунком 6:1, 6:1 перемогла кваліфаєрку Еллу Зайдель (№95 WTA) з Німеччини.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Матч тривав 59 хвилин. За цей час Марта 4 рази подала навиліт, не допускала подвійних помилок, реалізувала 5/6 брейк-пойнтів.
Костюк у наступному раунді зіграє проти Наомі Осаки або проти Александри Саснович.
Нагадаємо, українка Даяна Ястремська не змогла вийти в третє коло «тисячника» у Пекіні.