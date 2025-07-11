Перша ракетка України не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Італії
Сачко поступився місцевому тенісисту
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 210) у другому колі турніру серії Challenger поступився Стефано Травальї (ATP, 310) 6:3, 6:7 (4), 2:6.
За 2 з половиною години на корті українець реалізував 4 брейк-поінти з шести та 4 рази помилився при подачі. Італієць зробив 1 ейс, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Віталій поки не перемагав.
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