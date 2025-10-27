Перша ракетка України Сачко піднявся у рейтингу ATP
Руне та Дрейпер вилетіли з першої десятки рейтинг-листа
близько 1 години тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. З першої десятки вилетіли Джек Дрейпер та Хольгер Руне, які поступилися місцями Касперу Рууду та Феліксу Оже-Альяссіму.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 2 сходинки та тепер посідає 220 позицію.
Оновлений рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11340 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10500
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6160
4. Тейлор Фріц (США) – 4685
5. Новак Джокович (Сербія) – 4580
6 Алекс де Мінаур (Австралія, +1) – 3 935
7. Бен Шелтон (США, +1) – 3820
8. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 685
9 . Каспер Рууд (Норвегія, +2) – 3235
10. Фелікс Оже-Альясім (Канада, +2) – 3195
…
220. Віталій Сачко (Україна, +2) – 259
343. Олег Приходько (Україна, -3) – 145
390. В’ячеслав Бєлінський (Україна, -27) – 124
Поділитись