Руне витіснив Хачанова з топ-10 рейтингу АТР, Сачко втратив позиції
На вершині без змін
близько 1 години тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України, однак опустився на 218-ту позицію.
22-річний іспанець Карлос Алькарас продовжує очолювати світовий рейтинг.
Данець Гольґер Руне піднявся у топ-10, витіснивши звідти нейтрального тенісиста з російським паспортом Карена Хачанова.
Рейтинг ATP станом на 20 жовтня:
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10 000
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 930
4. Тейлор Фріц (США) – 4 645
5. Новак Джокович (Сербія) – 4 580
6. Бен Шелтон (США) – 4 100
7. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 935
8. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 685
9. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 590
10 (11). Гольґер Руне (Данія) – 3 180
218 (214). Віталій Сачко (Україна) – 259
346 (343). Олег Приходько (Україна) – 145
373 (375). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 132
471 (467). Владислав Орлов (Україна) – 92
478 (458). Олексій Крутих (Україна) – 90
497 (504). Олександр Овчаренко (Україна) – 87
510 (517). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 85
525 (527). Вадим Урсу (Україна) – 80
Нагадаємо, Фелікс Оже-Альяссім — переможець ATP-250 у Брюсселі.