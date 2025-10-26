Сачко з двома «бубликами» переміг у півфіналі кваліфікації Challenger
Українець переграв представника Словаччини
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 218) переміг у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger у Словаччині Філіпа Драба 6:0, 6:0.
За 50 хвилин на корті українець 4 рази подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з восьми та 1 раз помилився при подачі. Словак зробив 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Наступним суперником Сачка стане одинадцятий сіяний Бейбіт Жукаєв (ATP, 293).
