Сачко переміг сіяного та вийшов в основу турніру у Словаччині
Українець у трьох сетах переграв Жукаєва
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 220) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у словацькій Братиславі обіграв одинадцятого сіяного Бейбіта Жукаєва (ATP, 292) 6:4, 6:7 (1), 6:4.
За 2 з половиною години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з дванадцяти та тричі помилився при подачі. Казах зробив 13 ейсів, 1 брейк та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісистів – Сачко взяв реванш за поразку у кваліфікації Wimbledon-2025.
Нагадаємо, що Вероніка Подрез виграла турнір у Франції.
Поділитись