Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 317) у першому колі турніру серії ITF35 у Франції обіграла Діану Мартинову (WTA, 608) 6:1, 7:5.

За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з тринадцяти та 2 рази помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 2 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Подрез стане Жулі Міятович.

Нагадаємо, що напередодні Вероніка виграла титул на змаганнях у Пуатьє.