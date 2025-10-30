Подрез після титулу вдало стартувала на турнірі у Франції
Українка у двох сетах перемогла місцеву тенісистку
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 317) у першому колі турніру серії ITF35 у Франції обіграла Діану Мартинову (WTA, 608) 6:1, 7:5.
За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з тринадцяти та 2 рази помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 2 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Подрез стане Жулі Міятович.
Нагадаємо, що напередодні Вероніка виграла титул на змаганнях у Пуатьє.
