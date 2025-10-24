Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 427) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 у французькому Пуатьє перемогла Вендулу Вальдманнову (WTA, 366) 6:4, 6:4.

За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з семи та 1 раз помилилася при подачі. Чешка зробила 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

У півфіналі Подрез зустрінеться з першою сіяною Клерві Нгунуе (WTA, 178).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Бразилії.