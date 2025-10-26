Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 427) у фіналі турніру серії ITF75 у французькому Пуатьє здобула перемогу над третьою сіяною змагань Франсіскою Жорже (WTA, 236) 7:5, 2:6, 6:4.

За 2 з чвертю години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з тринадцяти та 13 разів помилилася при подачі. Португалка зробила 3 ейси та 7 брейків. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Відзначимо, що це сьомий титул Подрез у рамках турнірів від ITF та найбільший у кар’єрі.

Нагадаємо, що Катаріна Завацька виграла турнір у Китаї.