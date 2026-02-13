Подрез пробилася до півфіналу турніру у Франції
Українка у двох сетах переграла третю сіяну змагань
16 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 250) у чвертьфіналі турніру серії ITF50 у Франції перемогла третю сіяну змагань Каміллу Росателло (WTA, 224) 6:1, 6:4.
За годину з чвертю на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 5 броейк-поінтів з дванадцяти та двічі помилилася при подачі. Італійка зробила 4 ейси, 2 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Подрез стане швейцарка Селін Наеф.
