близько 1 години тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (261 WTA) не змогла здобути титул на турнірі ITF W75 у Франції, поступившись у фінальному матчі.
У вирішальному поєдинку 19-річна українка зазнала поразки від «нейтральної» юлії авдєєвої, яка посідає 261-ше місце у рейтингу WTA. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 5:7.
Подрез тричі подала навиліт, однак припустилася шести подвійних помилок. Її суперниця виконала 14 ейсів і допустила п’ять подвійних. Українська тенісистка програла чотири гейми на власній подачі та реалізувала лише два з дванадцяти зароблених брейк-поїнтів.
