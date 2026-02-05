Подрез розбила росіянку та вийшла до чвертьфіналу турніру у Франції
Українка віддала суперниці 4 гейми
близько 3 годин тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 284) у другому колі турніру серії ITF75 у Франції переграла єкатєріну казьонову (WTA, 412) 6:0, 6:4.
За годину на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та 1 раз помилилася при подачі. Суперниця зробила 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Подрез стане друга сіяна Манон Леонард (WTA, 252).
Нагадаємо, що Олександра Олійникова пробилася до півфіналу турніру WTA у Румунії.
