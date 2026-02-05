Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 284) у другому колі турніру серії ITF75 у Франції переграла єкатєріну казьонову (WTA, 412) 6:0, 6:4.

За годину на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та 1 раз помилилася при подачі. Суперниця зробила 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Подрез стане друга сіяна Манон Леонард (WTA, 252).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова пробилася до півфіналу турніру WTA у Румунії.