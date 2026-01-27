Подрез поступилася на старті турніру у Португалії
Українка у двох сетах програла представниці Бельгії
Вероніка Подрез (WTA, 286) у першому колі турніру серії ITF75 у португальському Порто поступилася Єлін Вандромм (WTA, 345) 4:6, 2:6.
За годину з чвертю на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з шести та чотири рази помилилася при подачі. Бельгійка зробила 6 ейсів та одну «подвійну». Це була четверта зустріч тенісисток – Подрез програла вдруге.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Australian Open.
