Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 317) у другому колі турніру серії ITF35 у Франції обіграла Жулі Міятович (WTA, 1469) 6:4, 6:2.

За годину з чвертю на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та 5 разів помилилася при подачі. Француженка зробила 4 ейси, 2 брейки та 11 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Подрез стане переможниця матчу Армоні Тан – Марі Векерле.

Нагадаємо, що напередодні Вероніка виграла титул на змаганнях у Пуатьє.