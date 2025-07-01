Володимир Кириченко

Дев'ята ракетка світу іспанська тенісистка Паула Бадоса не змогла вийти у другий раунд Wimbledon-2025.

У першому колі вона програла британській тенісистці Кеті Бултер (WTA 43) з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.

Зустріч тривала 1 годину 54 хвилини. За цей час Бадоса п'ять разів подала навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з семи зароблених. На рахунку Бултер шість ейсів, сім подвійних помилок та чотири реалізовані брейк-пойнти з восьми зароблених.

Далі Бултер зустрінеться із аргентинкою Соланою Сьєррою.

Матчі жіночого одиночного розряду на Wimbledon-2025 проходять з 30 червня до 12 липня.

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