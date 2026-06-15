Сергій Разумовський

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи у кваліфікації трав’яного турніру WTA 500 у Берліні.

На старті відбору українка, яка посідає 69-те місце у світовому рейтингу WTA, здобула перемогу над представницею Нової Зеландії Лулу Сан. Калініна впоралася із суперницею у двох сетах — 6:4, 6:3.

Матч розпочався ще 14 червня, однак був перерваний через дощ за рахунку 6:4, 1:0 на користь Ангеліни. Дограти поєдинок тенісистки змогли наступного дня, 15 червня. Для Калініної та Сан це була перша очна зустріч у кар’єрі.

Після перемоги у першому раунді кваліфікації Калініна вийшла до фіналу відбору, де її суперницею стала француженка Діан Паррі. Раніше українка вже поступалася цій тенісистці на старті Roland Garros 2026 року, тож матч у Берліні став для суперниць шостим очним протистоянням.

Утім, взяти реванш Калініна не змогла. Французька тенісистка знову виявилася сильнішою та перемогла українку у двох партіях — 6:4, 7:5. Через цю поразку Ангеліна не зуміла пробитися до основної сітки турніру WTA 500 у Берліні.

Водночас інша українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на трав’яному турнірі WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.

У першому раунді Стародубцева, яка займає 59-те місце у рейтингу WTA, провела напружений матч проти представниці Австралії Майї Джоїнт, 53-ї ракетки світу. Поєдинок тривав 3 години 22 хвилини та завершився перемогою українки у трьох сетах.

Юлія виграла стартову партію на тайбрейку — 7:6 10:8. У другому сеті українка опинилася у складній ситуації, поступаючись 3:5 з одним брейком, однак зуміла переломити хід гри, взяла чотири гейми поспіль і здійснила камбек.

Підсумковий рахунок зустрічі — 7:6 10:8, 7:5, 6:4 на користь Стародубцевої. Завдяки цій перемозі українка вийшла до 1/8 фіналу турніру в Ноттінгемі. Наступною суперницею Стародубцевої стане третя сіяна змагань, 25-та ракетка світу Емма Наварро зі США.

Нагадаємо, Костюк не стала першою ракеткою України – Світоліна зберігає лідерство.