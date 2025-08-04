Олег Шумейко

Даяна Ястремська потрапила до номінації на звання найкращого удару у липні.

WTA виділила постріл у лінійному направленні від українки у матчі першого кола турніру у німецькому Гамбургу з Юле Німаєр. Окрім Даяни, до числа номінанток увійшли Лоїс Буассон, Вінус Вільямс, Жиль Тайхманн, Емма Радукану, Марі Боузкова, Майя Джоінт та тандем Таунсенд / Чжан.

Нагадаємо, що на змаганнях WTA1000 у Монреалі Ястремська зупинилася на стадії 1/8 фіналу.