Сергій Разумовський

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. У матчі другого кола вона поступилася американці Еммі Наварро (6:3, 4:6, 2:6).

Для Калініної та Наварро це була друга очна зустріч. Обидва матчі завершилися перемогою представниці США. Цього разу поєдинок тривав дві години та 16 хвилин.

Упродовж зустрічі Калініна виконала два ейси, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала три з дев’яти брейкпойнтів. Наварро записала до активу 15 подач навиліт, сім подвійних помилок і чотири реалізовані брейки.

Вихід до другого кола став для Калініної першим випадком із турніру в Брісбені в січні 2025 року, коли українка змогла виграти матч на змаганнях WTA на відкритому харді.

За виступ у Цинциннаті Ангеліна Калініна заробила 26 255 доларів призових і 35 рейтингових очок. Наступним турніром українки стане Відкритий чемпіонат США. Калініна зіграє в основній сітці US Open уперше з 2024 року.

Раніше Олександра Олійникова у двох сетах переграла американку Калієву в першому колі турніру в Цинциннаті.