Сергій Разумовський

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, США. У матчі першого кола представниця України, яка посідає 46-те місце у світовому рейтингу, перемогла американку Ельвіну Калієву, 120-ту ракетку світу.

Олійникова здобула перемогу у двох сетах – 6:4, 6:1. Поєдинок тривав одну годину та 24 хвилини. Українка впевнено провела другу партію, віддавши суперниці лише один гейм.

У другому колі на Олександру Олійникову очікує значно складніша суперниця – п’ята сіяна «нейтральна» мірра андреєва, яка розпочне виступи на турнірі саме з цієї стадії.

Раніше Снігур у двох сетах переграла Стародубцеву на старті турніру в Цинциннаті.