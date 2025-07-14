Просять відмовитися від $1,5 млн. Алькарасу радять не їхати на турнір в Торонто
Алекс Корретха радить іспанцю відпочити
близько 2 годин тому
Іспанському тенісисту Карлосу Алькарасу, який нещодавно поступився Янніку Сіннеру у фіналі Wimbledon-2025, радять зробити паузу перед наступними змаганнями.
Зокрема, ексдруга ракетка світу Алекс Корретха в ефірі іспанської програми Carrusel Canalla вважає, що його співвітчизник заслуговує на відпочинок після насиченого сезону.
Попри це, за даними сайту ATP Tour, Алькарас планує виступити на Відкритому чемпіонаті Канади в Торонто вже за два тижні. Там переможець отримає $1,05 млн призових.
Я з повагою ставлюся до канадського турніру, але сподіваюся, що Карлос туди не поїде. Йому потрібно оговтатись після всіх цих зусиль.
Сіннер взяв реванш за Roland Garros та переміг Алькараса у фіналі Wimbledon.
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