Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас висловився про поразку у фіналі Wimbledon. Слова іспанця наводить btu.org.ua:

Завжди неприємно програвати, але програвати у фіналі - ще важче. Але загалом я дуже пишаюся тим, що зробив за ці чотири тижні трав'яного сезону тут, у Лондоні. Я залишаю Wimbledon із високо піднятою головою. Знаю, що зробив усе, що міг. Просто сьогодні грав проти суперника, який показав неймовірний теніс. Тому, так, трохи сумно через поразку, але водночас я йду з корту з гордістю.

Склалося враження, що сьогодні подача не була вашим козирем.

Дійсно, сьогодні було непросто. У мене був низький відсоток першої подачі. А коли граєш проти гравця, у якого прийом – сильний бік, як от у Янніка, то, звісно, хотілося б, щоб цей елемент працював краще. Але через нерви, через усе загалом, було складно подавати краще. Це те, над чим потрібно однозначно працювати.

Після поразки у фіналі Олімпіади минулого року вам було важко оговтатися. Що змінилося тепер? Що ви винесли з того досвіду, що допомагає сьогодні?

Це зовсім інше. Тоді, після Олімпіади, я був емоційно в дуже важкому стані. Було дуже складно прийняти ту поразку. Але за цей рік я пройшов через багато ситуацій, які мене навчили. Тепер я зовсім по-іншому реагую на це в емоційному плані. Я вже не раз говорив: я намагаюся приймати все, що трапляється, таким, яким воно є.

Я програв фінал турніру Grand Slam, так. Але водночас я пишаюся тим, що був у цьому фіналі. Я намагаюся зберігати в голові позитив, а погане – відпускати. Я думаю не про те, що програв, а про те, що грав у фіналі. Тому зараз я не засмучений. Я щасливий. Посміхаюся, тому що усвідомлюю, наскільки це був важливий момент.

Скільки призових отримали Сіннер та Алькарас.