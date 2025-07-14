Сіннер збільшив відрив від Алькараса у рейтингу АТР, Сачко втратив позиції
Джокович – поза топ-5
близько 2 годин тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України, опустившись на 223-тє місце.
Італійський тенісист Яннік Сіннер продовжує очолювати світовий рейтинг після перемоги на Wimbledon-2025.
Друга ракетка світу Карлос Алькарас втратив 700 очок через те, що не зміг захистити титул Wimbledon.
Рейтинг ATP станом на 14 липня:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 12030
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8600
3. Олександр Звєрєв (Німеччина) – 6310
4. Тейлор Фрітц (США) – 5035
5. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4650
6. Новак Джокович (Сербія) – 4130
7. Лоренцо Музетті (Італія) – 3350
8. Хольгер Руне (Данія) – 3340
9. Бен Шелтон (США) – 3330
10. Андрій Рубльов – 3110
...
213. Віталій Сачко (Україна) – 259
335. Олег Приходько (Україна) – 148
346. Олександр Овчаренко (Україна) – 142
425. Вадим Урсу (Україна) – 107
445. Олексій Крутих (Україна) – 99
474. Ерік Ваншельбойм (Україна) – 88
484. Юрій Джавакян (Україна) – 84
Стало відомо, яку суму отримав Сіннер за перемогу на Wimbledon-2025.