Олег Гончар

18-річна Мірра Андрєєва та 21-річна Діана Шнайдер, виступаючи як нейтральні тенісистки, здобули значних успіхів: перша виграла три титули WTA в одиночному розряді, а Шнайдер — п’ять. Разом вони завоювали два титули в парному розряді, зокрема WTA 1000 у Маямі в березні та срібло Олімпіади-2024 у Парижі.

Ватажок російських бойовиків, який називає себе президентом РФ, Володимир Путін нагородив їх медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за внесок у розвиток фізичної культури та спорту.

Також медаллю ІІ ступеня відзначено нейтрального дзюдоїста Аюба Блієва, бронзового призера ЧС та срібного медаліста ЧЄ.

Усі ці спортсмени завдяки рішенню керівництва міжнародних федерацій мають змогу виступати в нейтральному статусі.

Нагадаємо, Андрєєва хоче, щоб росіянам повернули прапори.