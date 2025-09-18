Володимир Кириченко

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (WTA №20) прокоментувала свій матч з українкою Еліною Світоліною (WTA №13) в рамках чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

27-річна іспанська тенісистка програла Еліні у трьох сетах – 5:7, 6:2, 7:5.

Для Бадоси цей матч був першим з червня 2025 року, коли іспанка поступилася британці Кеті Бултер на старті Wimbledon-2025. Цитує Паулу puntodebreak.com.

«Чесно кажучи, після стількох місяців поза змаганнями повернутися на той рівень, який я показала сьогодні, – це причина для гордості. Звісно, мені сумно, що ми програли як команда, але якщо говорити про мій матч, то, гадаю, це була чудова гра, у якій ми обидві виклалися на 100%. І зрештою, саме це має значення. Можливо, я не очікувала бути на такому рівні вже в першому матчі після повернення, але це додає мені впевненості та позитивного настрою на майбутнє».

Нагадаємо, збірна України обіграла Іспанію з рахунком 2:0 та вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Суперницями українських тенісисток у півфіналі змагань буде збірна Італії, яка є чинним чемпіоном турніру. Матчі відбудуться у п’ятницю, 19 вересня.