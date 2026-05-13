Сергій Разумовський

Перша ракетка світу Яннік Сіннер продовжує впевнено виступати на ґрунтовому турнірі серії ATP 1000 у Римі. Італійський тенісист пробився до чвертьфіналу змагань, здобувши чергову переконливу перемогу перед домашньою публікою.

У матчі 1/8 фіналу Сіннер зустрічався зі своїм співвітчизником Андреа Пеллегріно (155 ATP). Попри статус суперника, Яннік діяв максимально зібрано та не дозволив опоненту створити серйозну інтригу.

Сіннер переміг у двох сетах із рахунком 6:2, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин. Протягом матчу перша ракетка світу контролював хід гри, впевнено діяв на своїй подачі та регулярно тиснув на прийомі.

Ця перемога стала для 24-річного італійця особливою не лише з турнірної точки зору. Сіннер продовжив свою переможну серію на турнірах серії Мастерс до 31 матчу. Завдяки цьому він зрівнявся з Новаком Джоковичем за найдовшою серією виграних поєдинків в історії турнірів цієї категорії.

Крім того, загальна форма Сіннера залишається вражаючою. Італієць виграв 48 із останніх 50 матчів, а його поточна переможна серія на всіх турнірах становить уже 26 поєдинків поспіль.

У чвертьфіналі турніру в Римі Яннік Сіннер зіграє проти переможця пари Ніколоз Басілашвілі – андрєй рубльов. Для італійця цей матч стане черговою можливістю продовжити історичну серію та наблизитися до боротьби за титул на домашньому турнірі.

Раніше Сіннер переміг Звєрєва та виграв турнір у Мадриді.