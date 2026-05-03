Сіннер переміг Звєрєва та виграв турнір у Мадриді
Перша ракетка світу здобув звитягу у двох сетах
7 хвилин тому
Перша ракетка світу Яннік Сіннер став тріумфатором турніру серії ATP Masters 1000 у Мадриді. У фінальному поєдинку перша ракетка світу розгромив німця Алєксандра Звєрєва (3 АТР), витративши на перемогу лише 58 хвилин.
Італієць продемонстрував ідеальну ефективність — за матч він подав вісім ейсів і реалізував 100% брейк-пойнтів (4 з 4). Натомість Звєрєв не зміг нав'язати боротьбу, жодного разу за гру не діставшись навіть до шансу на брейк. Сіннер домінував у кожному сеті, дозволивши супернику взяти лише три гейми за всю зустріч.
ATP 1000. Мадрид (Іспанія). Фінал
Яннік Сіннер (Італія) – Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6:1, 6:2
Нагадаємо, що в жіночому розряді мадридського турніру перемогу святкувала українка Марта Костюк.
