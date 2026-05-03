Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (23 WTA) прокоментувала свою перемогу на престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді. У фіналі українка у двох сетах переграла «нейтральну» мірру андрєєву, здобувши свій перший у кар'єрі титул серії «тисячник». Слова наводить Суспільне Спорт.

Завдяки цьому тріумфу Костюк піднялася на 15-те місце у світовому рейтингу.

На початку цього року я сказала своїй команді, що вперше відчула, що досягнення, які були в мене у 14-15 років, більше не тиснуть на мене. Багато років я жила з відчуттям, що всі чекають від мене великих результатів і що постійно маю бути переможницею. Коли ти настільки успішний у такому юному віці, це може стати певним прокляттям. Коли нарешті дозволила собі зрозуміти, що це насправді було неймовірно і що я можу пишатися тим, чого досягла [тоді], це дало свободу просто насолоджуватися тенісом і грати. Марта Костюк

Це вже другий титул українки у сезоні-2026: раніше вона перемогла на турнірі WTA 250 у французькому Руані.

Костюк обіграла Потапову та вийшла у фінал «тисячника» в Мадриді.