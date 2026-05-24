Сергій Разумовський

Марта Костюк успішно стартувала на Roland Garros-2026, здолавши у першому колі оксану селехметьєву, яка нині представляє Іспанію (6:2, 6:3). Для українки ця перемога стала особливою: вона вперше за два роки пробилася до другого раунду паризького турніру Grand Slam.

Селехметьєва раніше виступала під нейтральним прапором, як і російські та білоруські тенісисти після початку повномасштабної війни проти України. Втім, напередодні нинішнього Ролан Гаррос 23-річна спортсменка змінила громадянство та заявилася вже як представниця Іспанії.

Костюк упевнено розпочала зустріч, одразу вигравши три гейми поспіль. Надалі Марта контролювала перебіг партії: навіть після одного брейку від суперниці українка відповіла двома власними й забрала сет — 6:2.

Друга партія стартувала для Костюк невдало: подвійна помилка та ще один неточний удар на подачі дозволили Селехметьєвій узяти перший гейм «під нуль». Однак українка швидко повернула ініціативу, зрівняла рахунок і повела 5:1. Завершення вийшло нервовим: Марта програла свою подачу та не використала два матчболи. Все ж у дев’ятому геймі вона поставила крапку ейсом — 6:3.

Для Костюк це сьома поспіль участь у відкритому чемпіонаті Франції. Її найкращий результат у Парижі — 1/8 фіналу у 2021 році, де вона поступилася Ізі Свьонтек. Далі українка зіграє з переможницею матчу Кеті Волинець — Клара Бюрель. Також Марта продовжила рекордну для себе серію перемог на ґрунті до 13 матчів.

Раніше Костюк виграла турнір у Мадриді.