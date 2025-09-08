Олег Гончар

Італійський тенісист Яннік Сіннер (ATP 1) прокоментував свою поразку від іспанця Карлоса Алькараса у фіналі US Open-2025 з рахунком 2:6, 6:3, 1:6, 4:6, повідомляє Punto de Break.

Сіннер визнав, що Алькарас зіграв краще, ніж у їхніх попередніх зустрічах, особливо відзначивши його ефективність на подачі та чистоту гри. Італієць зазначив, що його власна подача була не на найвищому рівні, що створювало проблеми протягом усього турніру.

«Карлос діяв краще, особливо на подачі. Він впорався чудово. Я пишаюся собою, але він був сильнішим».

Сіннер також визнав, що його стиль гри став занадто передбачуваним, і планує внести зміни, щоб стати менш читабельним для суперників, навіть якщо це призведе до кількох поразок.

Завдяки перемозі Алькарас повернеться на першу сходинку рейтингу ATP, а Сіннер опуститься на другу.