Олег Гончар

В півфіналі Підсумкового турніру WTA, який пройшов у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) представниця Казахстану Олена Рибакіна (WTA 6) обіграла американку Джессіку Пегулу (WTA 5) з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

Матч тривав 127 хвилин, упродовж яких Рибакіна виконала 15 ейсів проти одного у суперниці. При цьому, Олена допустила п’ять подвыйних помилок, тоді як у Пегули була всьог одна.

Також Рибакіна реалізувала п’ять брейків проти чотирьох із восьми у Пегули.

Для тенісисток це був шостий очний матч та третя перемога Рибакіної.

Нагадаємо, в іншому півфіналі Аріна Соболенко грає з Амандою Анісімовою.