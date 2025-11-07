Визначилися всі півфіналістки Підсумкового турніру WTA
У заключний день групового етапу перемогли Пегула та сабалєнка
38 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Завершився розіграш групового етапу Підсумкового турніру WTA у Саудівській Аравії.
У заключний ігровий день Джессіка Пегула обіграла Жасмін Паоліні 6:2, 6:3, а аріна сабалєнка перемогла Коко Гофф 7:6 (5), 6:2.
Таким чином сабалєнка вийшла з групи з першого місця та у півфіналі зустрінеться з Амандою Анісімовою, у той час як Пегула поміряється силами з Єленою Рибакіною.
