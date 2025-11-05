Денис Сєдашов

Тенісистка з Казахстану Єлєна Рибакіна (6 WTA), здобула перемогу над росіянкою єкатєріною алєксандровою (10 WTA) у матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин. За цей час Рибакіна подала шість ейсів, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з чотирьох. алєксандрова відповіла шістьма ейсами, трьома подвійними помилками та використала лише один із п’яти брейк-пойнтів.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

Єлєна Рибакіна (Казахстан) — єкатєріна алєксандрова 6:4, 6:4

Завдяки цій перемозі Єлєна Рибакіна стала першою учасницею, яка гарантувала собі вихід до плей-оф Підсумкового чемпіонату WTA.

