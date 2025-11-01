Рибакіна розібралася з Анісімовою у матчі Підсумкового турніру
Казахстанська тенісистка здолала суперницю у двох сетах
10 хвилин тому
Фото: Getty Images
Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6 WTA) успішно розпочала виступ на Підсумковому турнірі WTA 2025 у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
У стартовому матчі вона впевнено переграла американку Аманду Анісімову (4 WTA) — 6:3, 6:1.
Поєдинок тривав лише 58 хвилин. За цей час Рибакіна виконала сім ейсів, припустилася лише однієї подвійної помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з п’яти. Анісімова відповіла двома ейсами, проте не змогла скористатися жодним шансом на брейк.
