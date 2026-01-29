сабалєнка: «Я поважаю рішення українок не потискати руки»
білоруска впевнена, що між нею та Світоліної тільки взаємоповага
35 хвилин тому
Перша ракетка світу аріна сабалєнка висловила своє ставлення до Еліни Світоліної. білоруску цитує btu.org.ua.
Ви з Еліною Світоліною поводитеся шанобливо одна до одної. Ви аплодували їй, вона в певний момент аплодувала вам. Як ви ставитеся до того факту, що ви не можете або вам не дозволяється попрощатися в кінці матчу і привітати одна одну? Чи відбивається це у ваших думках? Чи думаєте ви про те, що не можете привітати її в кінці матчу незалежно від того, хто перемагає? Тобто вона не підходить до вас, і ви не можете підійти до неї. Це якось залишається у вас в голові, чи ви про це не думаєте?
Я на цьому не зосереджуюсь. Вони так роблять вже дуже давно, тож це їхнє рішення, і я це поважаю. У мене зараз є можливість висловити повагу до неї під час післяматчевого інтерв'ю на корті, і, думаю, вона знає, що я поважаю її як гравця. Я знаю, що вона поважає мене як гравця. Це все, що для мене важливо. Що стосується відсутності рукостискання, то це їхнє рішення. Я його поважаю.
Нагадаємо, що сабалєнка обіграла Світоліну у півфіналі Australian Open.