Олег Шумейко

Перша ракетка світу аріна сабалєнка висловила своє ставлення до Еліни Світоліної. білоруску цитує btu.org.ua.

Ви з Еліною Світоліною поводитеся шанобливо одна до одної. Ви аплодували їй, вона в певний момент аплодувала вам. Як ви ставитеся до того факту, що ви не можете або вам не дозволяється попрощатися в кінці матчу і привітати одна одну? Чи відбивається це у ваших думках? Чи думаєте ви про те, що не можете привітати її в кінці матчу незалежно від того, хто перемагає? Тобто вона не підходить до вас, і ви не можете підійти до неї. Це якось залишається у вас в голові, чи ви про це не думаєте?

Я на цьому не зосереджуюсь. Вони так роблять вже дуже давно, тож це їхнє рішення, і я це поважаю. У мене зараз є можливість висловити повагу до неї під час післяматчевого інтерв'ю на корті, і, думаю, вона знає, що я поважаю її як гравця. Я знаю, що вона поважає мене як гравця. Це все, що для мене важливо. Що стосується відсутності рукостискання, то це їхнє рішення. Я його поважаю. аріна сабалєнка

Нагадаємо, що сабалєнка обіграла Світоліну у півфіналі Australian Open.