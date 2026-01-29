Олег Гончар

У Мельбурні на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбувся перший жіночий півфінал. Українка Еліна Світоліна (WTA 12) поступилася білорусці з нейтральним статусом Аріні Соболенко (WTA 1) з рахунком 2:6, 3:6.

Матч тривав 77 хвилин. За цей час Світоліна подала два ейси, тоді як її суперниця не виконала жодного. Українка допустила три подвійні помилки, тоді як у Соболенко була лише одна.

Світоліна реалізувала один із чотирьох брейк-пойнтів, тоді як Соболенко — чотири з п’яти.

Для Світоліної та Соболенко це був сьомий очний матч і шоста перемога білоруської тенісистки.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна розгромила третю ракетку світу.