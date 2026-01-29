«Ти — неймовірна гравчиня»: Соболенко похвалила Світоліну після півфіналу Australian Open
Укрїнка поступилася у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam і перша ракетка світу аріна соболенко прокоментувала півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії-2026 проти українки Еліни Світоліної (WTA 12).
Білоруська тенісистка здобула перемогу у двох сетах — 6:2, 6:3.
Що стосується Еліни, у мене навіть не було можливості сказати їй “молодець”. Зараз така нагода є, тож — молодець, чудовий матч. Ти — неймовірна гравчиня і провела приголомшливий турнір. Вона грала просто фантастично. А після зустрічі я їй нічого не сказала — лише подякувала судді, і все.
