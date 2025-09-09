Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 224) у першому колі турніру серії Challenger у польському Щецині обіграв сьомого сіяного Яна Хойнскі (ATP, 218) 7:5, 4:6, 6:3.

За 2 з половиною години на корті українець 11 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з сімнадцяти та 1 раз помилився при подачі. Британець зробив 7 ейсів, 4 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Віталій взяв реванш за поразку у 2022 році.

Наступним суперником Сачка стане переможець протистояння Т’яго Перейра – Ендрю Полсон.

Нагадаємо, що збірна України назвала склад на наступний матч Кубка Девіса. У вересні «синьо-жовті» зустрінуться з Домініканською Республікою у Другій Світовій групі.