Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 224) у другому колі турніру серії Challenger у польському Щецині обіграв Тьягу Перейру (ATP, 285) 6:7 (3), 6:4, 6:4.

За 2 з половиною години на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з шістнадцяти та 5 разів помилився при подачі. Португалець зробив 2 ейси, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Наступним суперником Сачка стане переможець зустрічі Йозеф Ковалік – Тьяго Агустін Тіранте.

