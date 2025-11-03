Олег Гончар

В першому раунді турніру ATP в Метці (Франція) с українець Віталій Сачко (ATP 222) обіграв француза Джовані Мпечі Перрікара (ATP 59) з рахунком 7:6, 6:3.

Матч тривав 93 хвилини, упродовж яких Сачко подав три ейси проти десяти у суперника. При цьому, у Віталія була одна подвійна помилка, тоді як у опонента їх було шість.

Українець реалізував єдиний брейк-пойнт із трьох, тоді як француз не скористався жодним із двох.

Нагадаємо, раніше Сачко програв у фіналі кваліфікації турніру у Франції.