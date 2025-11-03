Сачко вперше з 2021 року переміг в основі турніру ATP
Віталій виграв у двох сетах
близько 1 години тому
В першому раунді турніру ATP в Метці (Франція) с українець Віталій Сачко (ATP 222) обіграв француза Джовані Мпечі Перрікара (ATP 59) з рахунком 7:6, 6:3.
Матч тривав 93 хвилини, упродовж яких Сачко подав три ейси проти десяти у суперника. При цьому, у Віталія була одна подвійна помилка, тоді як у опонента їх було шість.
Українець реалізував єдиний брейк-пойнт із трьох, тоді як француз не скористався жодним із двох.
Нагадаємо, раніше Сачко програв у фіналі кваліфікації турніру у Франції.
