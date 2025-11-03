Перша ракетка України програв у фіналі кваліфікації турніру у Франції
Сачко у трьох сетах поступився Табюру
20 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 222) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у французькому Меці поступився Клеману Табюру (ATP, 243) 7:5, 3:6, 2:6.
За 2 з чвертю години на корті українець 6 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з шести та тричі помилився при подачі. Француз зробив 4 ейси, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що Вадим Урсу виграв турнір у Єгипті.
