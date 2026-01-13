Снігур виграла перший матч у кваліфікації Australian Open
Українка здолала суперницю у трьох сетах
9 хвилин тому
Дар’я Снігур / Фото: j48tennis.net
У першому раунді кваліфікації Australian Open українка Дар'я Снігур (WTA 136) перемогла полячку Катажину Каву (WTA 135).
Матч завершився перемогою Снігур з рахунком 6:1, 2:6, 6:2.
Поєдинок тривав 88 хвилин, за які Снігур не подала жодного ейсу, тоді як у суперниці був один ейс. При цьому Дар'я допустила одну подвійну помилку проти шести у суперниці.
При цьому Снігур реалізувала вісім із 13 брейків проти п’яти з семи у суперниці.
Раніше до другого кола кваліфікації також вийшли Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.