Олег Гончар

У першому раунді кваліфікації Australian Open українка Дар'я Снігур (WTA 136) перемогла полячку Катажину Каву (WTA 135).

Матч завершився перемогою Снігур з рахунком 6:1, 2:6, 6:2.

Поєдинок тривав 88 хвилин, за які Снігур не подала жодного ейсу, тоді як у суперниці був один ейс. При цьому Дар'я допустила одну подвійну помилку проти шести у суперниці.

При цьому Снігур реалізувала вісім із 13 брейків проти п’яти з семи у суперниці.

Раніше до другого кола кваліфікації також вийшли Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.