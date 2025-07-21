Сачко зберіг статус першої ракетки України, Шелтон обійшов Руне у рейтингу АТР
Сіннер – незмінний лідер Туру
близько 3 годин тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг чоловічого Туру.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України.
Американець Бен Шелтон обійшов норвежця Хольгера Руне та став 8-м.
Оновлений рейтинг ATP:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 030
4. Тейлор Фрітц (США) – 5 035
5. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650
6. Новак Джокович (Сербія) – 4 130
7. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 350
8. Бен Шелтон (США) – 3 330
9. Хольгер Руне (Данія) – 3 250
10. Андрій Рубльов – 3 160
...
212 (213). Віталій Сачко (Україна) – 259
316 (335). Олег Приходько (Україна) – 160
381 (346). Олександр Овчаренко (Україна) – 127
417 (425). Вадим Урсу (Україна) – 109
444 (445). Олексій Крутих (Україна) – 99
465 (474). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90
483 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 84