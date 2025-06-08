Алькарас та Сіннер провели найдовший фінал в історії Roland Garros
Карлос вдруге поспіль став переможцем ґрунтового Шолому
17 хвилин тому
Фото: Getty Images
Карлос Алькарас переміг Янніка Сіннера у фіналі Roland Garros.
Матч вийшов не тільки напрочуд цікавим та інтригуючим, а ще увійшов в історію як найдовший фінал в історії ґрунтового Шолому. Іспанець та італієць провели на корті 5 годин 31 хвилину, що майже на годину більше за попередній рекорд. Відзначимо, що обидва тенісиста до цього не програвали у фіналах Турнірів Великого шолому, але ця приємна серія для Сіннера вже перервалася.
Нагадаємо, що Коко Гофф стала тріумфаторкою Roland Garros.