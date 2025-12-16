Бєлінський піднявся у рейтингу АТР, Сачко зберіг статус першої ракетки України
близько 1 години тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко. Він знаходиться на 169-й позиції.
У топ-10 змін не відбулося.
Рейтинг ATP станом на 15 грудня:
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 050 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 11 500
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 160
4. Новак Джокович (Сербія) – 4 830
5. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 4 245
6. Тейлор Фріц (США) – 4 135
7. Алекс де Мінаур (Австралія) – 4 135
8. Лоренцо Музетті (Італія) – 4 040
9. Бен Шелтон (США) – 3 970
10. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990
...
169. Віталій Сачко (Україна) – 349
380 (384). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128
431 (456). Вадим Урсу (Україна) – 106
443 (441). Олег Приходько (Україна) – 106
473 (472). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 94
496 (495). Владислав Орлов (Україна) – 88
