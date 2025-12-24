Денис Сєдашов

Четверо українських тенісистів зіграють у кваліфікації Australian Open 2026. У жіночому відборі за вихід до основної сітки турніру змагатимуться Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. У чоловічій кваліфікації Україну представлятиме перша ракетка країни Віталій Сачко.

Для Сачка це буде дебютна участь у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

Основна сітка Australian Open розпочнеться 18 січня.

Без кваліфікації до жіночого одиночного розряду напряму заявлені чотири українські тенісистки — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

