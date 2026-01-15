Калініна не без проблем пройшла до основної сітки Australian Open
Українка витратила на матч три сети
У фіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 178) перемогла полячку Майю Хвалінську (WTA 145) з рахунком 7:5, 2:6, 6:1.
Матч тривав 126 хвилин, упродовж яких Калініна подала один ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала сім із вісімнадцяти брейк-пойнтів.
Хвалінська ейсів не подавала, зробила три подвійні помилки та реалізувала три з п’яти брейків.
Для тенісисток це був перший очний матч.
Раніше першою до основної сітки з кваліфікації пройшла Юлія Стародубцева.
Також повідомлялося, що троє українських тенісисток будуть сіяними на Australian Open.
